بعد ثنائيته في بارما..كريستيانو رونالدو يعادل رقمًا ظل صامدًا لـ60 عامًا

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا ظل صامدًا لقرابة 60 عامًا بعد أن سجل هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه بارما 4 / صفر مساء السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.
وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 23 وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48 قبل أن يسجل آلفارو مورتا الهدف الرابع في الدقيقة 85.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.
وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي أن رونالدو عادل الرقم القياسي الذي سجله الأرجنتيني عمر سيفوري في عام 1961 وأصبح أول لاعب يحرز 33 هدفًا في الدوري الإيطالي على مدار سنة كاملة.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفًا بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.
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