اخبار مصر | استمرار كورونا مع 17 لاعبًا في منتخب الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأحد إيجابية عينة 17 لاعبًا والمدير الفني لمنتخب الشباب بعد المسحة الطبية التي خضعوا لها عقب عودتهم من تونس أمس السبت.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد ان المسحة الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب المصري للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس أظهرت استمرار إيجابية 15 لاعبًا بالإضافة إلى ايجابية عينة لاعبين إثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يُسمح للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل والتوجه إلى منازلهم، فيما يبقى باقي المصابين في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.