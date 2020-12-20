بايرن ميونخ: إصابة كينجسلي كومان ليست خطيرة جدًا

أكد نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني اليوم الأحد أن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان لم يتعرض لإصابة خطيرة خلال الفوز 2 1/ على ملعب باير ليفركوزن أمس السبت.

وأوضح بايرن بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي “كومان تعرض فقط لتمزق في أربطة الساق اليسرى”.

وغادر كومان 24/ عامًا/ الملعب في الدقيقة 33 لكن تقييم حالة إصابته يشير إلى عدم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

ويخوض بايرن مباراته التالية في الثالث من يناير المقبل أمام ضيفه ماينز.