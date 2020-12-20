الامارات | بالفيديو: لاعب كويتي صغير يثير غضب عملاق إفريقي.. "الكوبري مهارة أم إهانة؟"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لاعب كويتي صغير يثير غضب عملاق إفريقي.. "الكوبري مهارة أم إهانة؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" مقطع فيديو بطلع لاعب فريق العربي الكويتي بندر السلامة الذي لم يتجاوز 19 ربيعاً لكنه يبدع في الملاعب الكويتية وخطف الأنظار في مباراة فريقه أمام الكويت، السبت الماضي، في الجولة 13 من بطولة الدوري التي انتهت "عرباوية" بنتيجة 3-1.

وقدم السلامة فاصلاً مهارياً أمام العاجي جمعة سعيد لاعب الكويت صاحب الخبرة الكبيرة، قبل أن يختمه بتمرير الكرة بين قدميه مما أغضب الأخير ودفعه لاستخدام العنف من دون كرة بإطاحة السلامة على الأرض ومحاولة الاشتباك معه بعدما اعتبر الموقف إهانة.

ويظهر الفيديو أن الحكم يوسف نصار لم يشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب العاجي الذي كان يشتاط غضباً.

وتفاعل المتابعون مع المشهد فمنهم من اعتبره إهانة للاعب العاجي، فيما وصفه آخرون مهارة من اللاعب الواعد بندر السلامة الذي أراد أن يثبت قدراته الفنية في الملعب.

وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 21 نقطة، واحتفظ بالترتيب السادس، في الوقت الذي ظل فيه الكويت خامسا رغم تجمد رصيده عند 21 نقطة، في وقت يتصدر النصر الترتيب برصيد 29 نقطة.

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