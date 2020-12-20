الامارات | "هيئة الاعتراض" تلغي طرد الاحبابي أمام النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاعتراض" تلغي طرد الاحبابي أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد الكرة قررت الغاء البطاقة الحمراء التي كان قد أشهرها الحكم المونديال محمد عبدالله حسن في وجه لاعب "الزعيم"، الدولي بندر الاحبابي خلال مباراة النصر التي أقيمت يوم الجمعة في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد أنه وبعد أن تقدم النادي باحتجاج على قرار طرد اللاعب بندر الاحبابي فإن هيئة الاعتراض على قرارات الحكام قررت الغاء البطاقة الحمراء".

وكان من المقرر أن يغيب الاحبابي عن مباراتي فريقه أمام اتحاد كلباء والجزيرة على التوالي في دوري الخليج العربي لاستيفاء عقوبة الإيقاف إلى جانب دفع غرامة مالية تصل إلى ألفين درهم وفقاً للمادة 55 من لائحة دوري الخليج العربي.

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