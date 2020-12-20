شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ«بيج رامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه البطل المصري رامي السباعي، الشهير بـ«بيج رامي»، لحصوله على المركز الأول في بطولة «مستر أوليمبيا» 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم.

وقدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للبطل المصري بيج رامى على فوزه بلقب مستر أوليمبيا، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية التي تشهد العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقدم كل الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين.

وأثنى الوزير على عزيمة البطل «بيج رامي» وقدرته على الفوز، بعد تعافيه من إصابة كورونا، والاستعداد الأمثل للبطولة، ليضرب نموذجًا في الإصرار والتحدى والقدرة على الإنجاز.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع رئيس اتحاد كمال الأجسام لتكريم بيج رامى، في إطار الدعم والتشجيع لأبطال مصر المتميزين رياضيًا، وحثهم على مواصلة الإنجازات.