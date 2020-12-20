شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا يقود مرانًا بدنيًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بداية مران اليوم، على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.

وأشرف كوستا، المدرب العام، وباتشيكو على المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها ٢٣ ديسمبر الجاري.