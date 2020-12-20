شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي وتأهيلي خاص لإمام وأوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع حازم إمام ويوسف إبراهيم «أوباما» لتدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد انتهاء الفريق من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. ويسعى الجهاز للوصول بالثنائي لأعلى مستوى لتجهيزهما للمباريات المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي، في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها ٢٣ ديسمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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