شكرا لقرائتكم خبر عن يونس: الأمور تسير علي ما يرام داخل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وحرص الثنائي على متابعة أمور الفريق والجهاز الفني واللاعبين ومناقشة استعدادات الفريق لمباراة الغزالة التشادي المقبلة.
واكد يونس ان الامور ملهاش تمام وتسير بشكل جيد داخل الفريق.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.
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