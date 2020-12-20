شكرا لقرائتكم خبر عن «1013» هدفًا بمنافسات الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 248 مباراة في 26 محافظة، تحت شعار «مصر أولاً.. لا للتعصب».

وانتهت 209 مباريات بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 39 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبون 1013 هدفًا، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفًا بـ81 هدفًا، خلال منافسات الأسبوع السادس لدوري مراكز الشباب.

وتقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.