شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لشيكابالا على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا في الجيمانزيوم، بسبب كدمة خفيفة في وجه القدم.
وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو خضوع شيكابالا لتدريبات منفردة في الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته، على أن يخضع للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.
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