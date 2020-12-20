شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثي الأهلي المصري بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : ”الخليج 365”

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن تخلف اللاعبين رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ثلاثي الأهلي المصري بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.