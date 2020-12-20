شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 لاعباً بمنتخب شباب مصر بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”

أثبتت المسحات الخاصة بكورونا للاعبي منتخب مصر للشباب عقب العودة من تونس استمرار إيجابية عينة كورونا لـ15 لاعباً، بالإضافة إلى لاعبين جديدين هما: زياد فرج و محمد أشرف، بالإضافة إلى علاء سعيد عامل المهمات، بينما لم تظهر النتيجة الخاصة بوليد ماهر منسق إعلامي المنتخب بينما ظهرت لباقي المنتخب بالكامل.

قررت لجنة تقصي الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كلاً من: حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الأزمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.



ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء أمس السبت، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المؤاتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.



جاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبياً، وذلك حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.