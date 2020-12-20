"القاضية ممكن" .. هدف أفشة في نهائي القرن يفوز فى استفتاء الكاف لأفضل هدف بإفريقيا

حسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى حول أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.
واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقاً على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير فى الاستفتاء الذى طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلى لصالحه بـ«الضربة القاضية».
وسجل قفشة هدفاً قاتلاً فى مرمى الزمالك وتحديداً فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الاأفريقى التاسع للأهلى وهو رقم قياسى لم يُحققه اى نادٍ أفريقى آخر.
وجاء هدف قفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الإٔفريقية
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