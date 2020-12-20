شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي في بيان رسمى شائعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى اللواء مصطفى بكري الشائعات التي ترددت مؤخرا بوفاة شقيقه المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك. وأكد بكري أن كل ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن شقيقه حالته مستقرة ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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