شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأول يكشف سبب تفشي كورونا داخل بعثة «الشباب» بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول والذي رافق بعثة الشباب في تونس أن الوضع كان في المعسكر الأخير صعب.

وقال أبوالعلا: «اليوم ظهرت ثلاث حالات جديدة في صفوف منتخب الشباب وهذا كان متوقع بسبب الأعداد والحالات الكثيرة في صفوف المنتخب، وكان هناك توقع بذلك لذلك قررنا العودة لمصر».

وتابع: «بكل تأكيد غياب المرافق الطبي والغياب الإداري في البعثة تسبب في تفشي الإصابات في صفوف الفريق، وحرمانه من المشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ومن ثم المونديال».

وأضاف:«جميع اللاعبين حالتهم جيدة وليس هناك أي حالات صعبة وهناك عزل وبإذن الله يتم الشفاء قريبًا».

وعن حالة ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب،قال أبوالعلا:«كابتن ربيع الحمدلله حالته مستقرة وليس هناك أي خطورة أو أي شئ».

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية الكابتن ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.