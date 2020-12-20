بعد إصابته بفيروس كورونا.. الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكري رئيس النادي

كتب: ضياء السقا

نفى نادي الزمالك شائعة وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقته لإدارة القلعة البيضاء، إثر معاناته من فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان: "نفى اللواء مصطفى بكري الشائعات التي ترددت مؤخرا بوفاة شقيقه المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأكد بكري أن كل ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وأن شقيقه حالته مستقرة ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا.

وكان المستشار أحمد بكري، قد نٌقل إلى مستشفى دار الفؤاد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة معنية بإدارة شؤون النادي، وتولي المستشار أحمد بكري محمد حميدة، رئاسة نادي الزمالك، بشكل مؤقت.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلٍّ من:

• القاضي: أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

• القاضي: هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

•المحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.