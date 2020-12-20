عمرو السولية يعلق على إصابته بفيروس كورونا

علق عمرو السوالية نجم خط وسط النادى الأهلى، ومنتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا، وغيابه عن مباراة الأهلى وسونيديب بطل النيجر، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى مستهل مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه فى دورى أبطال أفريقيا.

وكتب السوالية على حسابه الشخصى فيس بوك "الحمد لله إيجابى كورونا" ومن المتوقع ان يغيب عن لقاء الزمالك الموافق يوم 28 من الشهر الجاريفي الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وتشهد رحلة سفر الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة المحلة كما سيقود الأهلى أمام سونيديب حال غياب موسيمانى بشكل رسمي.

ووفر مسئولو الأهلى طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذى يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الأجراءات الاحترازية بصرامة فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم مؤخرا