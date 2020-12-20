شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصرى للجودو بالفوز ببطولة أفريقيا بمدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اتحاد الجودو والمنتخب المصرى للجودو بتحقيقه لقب النسخة الـ41 من بطولة أفريقيا للجودو، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، والتى استضافتها مدغشقر فى الفترة بين 17 و20 ديسمبر الجارى.

وأشاد وزير الرياضة بتصدر المنتخب المصرى لجدول الميداليات برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، مشيرًا إلى أن الأداء الرجولي من جانب المنتخب عكس مدى تطور لعبة الجودو وتصدرها المعترك الأفريقى.

وأحرز الميداليات الذهبية الخمس للمنتخب المصرى، حاتم عبد الآخر(90كجم) ، عبد الرحمن محمد ( 81 كجم )، محمد محي الدين (73 كجم )، محمد عبد الموجود ( 66 كجم) ، و رمضان درويش (100 كجم) ، أما الفضيتان فحققها كل من محمد علي عبد العال (81 كجم) وأحمد علي (66 كجم) ، وفاز بالبرونزيتين علي حازم (90 كجم) وأحمد وحيد (فوق 100 كجم) .

وحصل المنتخب الوطنى على لقب البطولة برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، حيث كان ختام البطولة مسكا للبعثة المصرية بفوز رمضان درويش بذهبية وزن 100 كيلو جرام، ليضيف الميدالية الذهبية الخامسة لمصر فى إنجاز تاريخى لم يحدث من قبل فى تاريخ اللعبة منذ نشأة الاتحاد أحرز الميداليات الذهبية الخمس رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جرام.