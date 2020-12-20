شكرا لقرائتكم خبر عن كم يحصل بيج رامى بعد الفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فى ساعة مبكرة من صباح اليوم رامى السبيعى بطل كمال الأجسام بلقب مستر أولمبيا بعد اقتناص اللقب الذى احتفظ به اللاعب الأمريكى فيل هيث لمدة 7 سنوات متواصلة.

وتضاربت الأخبار حول القيمة المالية للجائزة المقرر أن يحصل عليها اللاعب المصرى بعد التتويج باللقب، ومنهم من قال 250 ألف دولار، وآخر يقول 4 ملايين دولار، ونظرا لأهمية البطولة والحدث كون بج رامى أول مصرى يتوج بالبطولة، تواصل الخليج 365 مع مصدر فى الاتحاد الدولى للعبة، والذى كشف عن القيمة المالية للفوز بمستر أولمبيا، رغم أنها ليست ضمن الأجندة الدولية لبطولات الاتحاد الدولى.

وقال المصدر إن القيمة المالية لمستر أولمبيا هى 400 ألف دولار، وهو المبلغ الذى حصل عليه الفائز بالنسخة الأخيرة من البطولة، ما يعادل 6 ملايين و284 ألف جنيه مصرى.

وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخي بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، ونشر صورة من تتويجه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم احبابي".