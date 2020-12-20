شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب 3 لاعبين جدد بدلاً من المصابين بكورونا فى رحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى، لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم بدلا من رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وتغادر بعثة الأهلى القاهرة فى الثانية ظهراً متوجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وتشهد رحلة سفر الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة المحلة كما سيقود الأهلى أمام سونيديب حال غياب موسيمانى بشكل رسمي.