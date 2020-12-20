شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية تستقر على استمرار وليد العطار مديراً تنفيذياً للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، برئاسة أحمد مجاهد، بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، على استمرار وليد العطار فى منصبه كمدير تنفيذى لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة .

ويعقد خلال الوقت الحالى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، اجتماعا للتنسيق للمرحلة المقبلة بعد إسناد الاتحاد الدولى "فيفا" رئاسة اللجنة إلى أحمد مجاهد خلفاً لعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية.

وأكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كلف اللجنة بتسيير أعمال الجبلاية حتى 31 يناير 2021، مع التجهيز للدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة فى المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يحتفل اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه فى ظل عدم وجود مجلس إدارة منتخب.

وأضاف مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع سيف زاهر، أن اللجنة الثلاثية مكلفة بالعمل لمدة شهرين فقط، ومن ضمن مهمتها الدعوى للانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات فى هذا التوقيت تخالف بنود القانون المصرى الذى يلزم بإجراء الانتخابات لأى اتحاد ومنهم اتحاد الكرة بعد نهاية الدورة الأولمبية التى ستُلعب فى طوكيو خلال شهر يوليو 2021.

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الأسبوع المقبل، للحديث حول ملف الانتخابات، وكيف سيتم إجراؤها بعد الرجوع للدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكد أحمد مجاهد أنه سيتم تقديم تقرير شامل للاتحاد الدولى عن وضع اتحاد الكرة، وعن السبب وراء اختياره لرئاسة اللجنة قائلا، "من الطبيعى أن يبحثوا عن مصدر ثقة لهم، وصاحب خبرات، ويستطيع إدارة المرحلة، ولا يمكن أن يتم اختيار أى شخص لا يعرفون عنه شيئًا".