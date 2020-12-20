الامارات | "بيغ رامي" يهدي مصر اللقب الأول في "مستر أولمبيا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن "بيغ رامي" يهدي مصر اللقب الأول في "مستر أولمبيا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الشهير بـ "بيغ رامي" فوزه التاريخي وتتويجه بلقب بطولة "مستر أولمبيا" 2020، إحدى أشهر بطولات كمال الأجسام في العالم، إلى جمهوره في مصر والوطن العربي، خاصة أنه اللقب الأول تاريخياً للاعب مصري.
وعلق "بيغ رامي" عن الفوز بلقب البطولة التي تقام سنوياً، وتعد الأكثر شهرة على صعيد بطولات كمال الأجسام عالمياً، قائلاً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم أحبائي".
وتابع: "شكراً لكم جميعاً من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائماً وأبداً، وألف مبروك للعرب ومصر ولأهلي ولكل أحبابي".
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