الامارات | الأهلي المصري يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد ان المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس السبت أثبتت إيجابية عينة رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

وأضاف أنه علي الفور خضع الثلاثي للعزل والبروتوكول الطبي المتبع من وزارة الصحة المصرية.

وأكد عبد الحفيظ غياب الثلاثي عن رحلة الفريق إلي النيجر في وقت لاحق اليوم استعداداً لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "يغيب أيضاً عن السفر المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي أثبتت المسحة التي خضه لها أمس استمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا".

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