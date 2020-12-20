شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضية ممكن» تتفوق من جديد.. قفشة يتفوق على شيكابالا في استفتاء «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز هدف لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، الذي أحرزه في شباك النادي الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا لكرة القدم، والتي أقيمت في 27 نوفمبر الماضي، بتصويت الجماهير في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف».

وتنافش هدف مجدي قفشة الشهير بـ «القاضية ممكن»، على عدد من الأهداف التي أحرزت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتفوق هدف قفشة على هدف لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي احرزه في نفس المباراة.

وحصل هدف قفشة «القاضية ممكن» على 52.5%، وهدف شيكابالا على 47.5%، حسبما أفادت صفحة الاتحاد الأفريقي على تويتر.

يذكر أن الهدف المعروف بـ «القاضية ممكن»، تم إحرازه في الدقيقة 86:46 من مباراة قطبي الكرة المصرية، بعدما كان التعادل سيد الموقف حتى الثواني الأخيرة، حيث أحرز السولية للنادي الأهلي وتعادل شيكابالا، لينهي قفشة المباراة ب «الضربة القاضية».