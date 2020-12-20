شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. غياب ناصر ماهر شهرين عن الأهلي.. وجراحة في «كتف» اللاعب غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية غدًا، الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وطلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.
وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة غداً بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه قرابة الشهرين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. غياب ناصر ماهر شهرين عن الأهلي.. وجراحة في «كتف» اللاعب غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.