شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. غياب ناصر ماهر شهرين عن الأهلي.. وجراحة في «كتف» اللاعب غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية غدًا، الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وطلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.

وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة غداً بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه قرابة الشهرين.