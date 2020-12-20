شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يحدد نقاط قوة وضعف وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، على دراسة مباراتي وادي دجلة بالدوري أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب، تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذي يلاقيه في الجولة الرابعة من الدوري العام، بعد تأجيل مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة، بسبب مشاركة الأبيض في دوري أبطال أفريقيا.
وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة الإتحاد السكندرى التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليحصد سموحة أول نقطتين له في المسابقة بعد التعادل مع غزل المحلة بالجولة الأولى للمسابقة.
ويعود فريق سموحة اليوم لاستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى في تمام السادسة من مساء اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفنى لاعيبه عقب مباراة زعيم الثغر وذلك خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد المبكر خصوصا بعد الجهد البدنى الكبير الذي بذل خلال مواجة الإتحاد السكندرى.
ويخضع إسلام جمال، صانع ألعاب الفريق، للكشف الطبي خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذي خصع له عقب الإصابة في العضلة الضامة، ومدى امكانيه مشاركته في مباراة الفريق القادمة أمام وادى دجلة.
ويستمر غياب أحمد الرفاعي، الظهير الأيسر، عن المباريات القادمة، بسبب إصابة الركبة، وسيقوم المدير الفني بالاعتماد على أحمد جمال، الظهير الأيسر، خصوصًا في ظل الإداء القوى الذي ظهر عليه اللاعب خلال مواجهة الإتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى.
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