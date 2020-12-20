شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسبانية: ريال مدريد يفاوض محمد صلاح.. واللاعب لا يمانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت علاقة النجم محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، حالة من التوتر مؤخرًا، وقابل ذلك تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زاد من حالة الجدل، تصريحات صلاح التي لم يعلن خلالها نفيًا صريحًا لإمكانية الرحيل عن نادي ليفربول.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تحرك بالفعل للتفاوض مع محمد صلاح، وتواصل مع مدير أعمال محمد صلاح.

وحسب ما نقلته شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية عن مصدر مقرب من اللاعب محمد صلاح، أكد أن هناك اتصالاً مباشرًا بين نادي ريال مدريد الإسباني وممثلي اللاعب محمد صلاح، وأن هناك اهتمامًا وجدية في التعاقد.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن فكرة الانتقال إلى النادي الملكي ريال مدريد موجودة لدى محمد صلاح، والأمور سوف تنكشف بعد الموسم الجاري.

وأشارت شبكة ديفنسا سنترال إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يعتبر محمد صلاح «أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب».



محمد صلاح غاضبًا بعد استبداله أمام برايتون - صورة أرشيفية

وتعليقا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، أجاب صلاح: «أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا.. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا».

ولم يشارك محمد صلاح أساسيًا بعد تصريحاته في مباراة ليفربول الأخيرة، حيث قال مدرب ليفربول يورجن كلوب: «للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا الفرصة للقيام بتغيير في التشكيل، محمد صلاح لعب آخر أربع مباريات في فترة مكثفة، وكان إشراكه في الشوط الثاني أمام

كريستال بالاس فكرة جيدة وهذا هو الحال».