شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح أوليمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، الأولمبياد الرياضية للمحافظات الحدودية المقام في الفترة من 19-23 ديسمبر، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها.

ويشارك في الأولمبياد محافظات«أسوان- الوادي الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح» وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية لما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

يشار إلى أن الأولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب «خماسي قدم- كرة طائرة- كره طائرة شاطئية- تنس طاولة- كرة سرعة كاراتيه- شطرنج- ألعاب قوى- سباحة» للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركه وذلك خلال الفترة من 15- 11 إلى 15- 12- 2020 حيث تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة في يوم ٩ نوفمبر الماضي.

كما سيتم تقديم عروض رياضية من كليه التربية الرياضية جامعه أسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من أبناء 6 محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية«الرياضة للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافة الرياضية -الملاحة الرياضية- الألعاب الإلكترونية» ببعض الأنشطة الرياضية.