الأهلي يضم «سعد» و«طاهر» و«شكري» لقائمة الفريق المتجهة للنيجر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة في الثانية ظهراً متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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