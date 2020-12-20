شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كمال الأجسام يهنئ «بيج رامي» بلقب مستر أولمبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، برقية تهنئة للبطل المصري العالمي ممدوح السبيعي، الملقب ب «بيج رامي» بعد فوزه المستحق ببطولة مستر أولمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين، وحصوله على لقب أفضل لاعب كمال الأجسام في العالم متفوقا على الابطال العالميين للعبة.

وأكد «فهيم» أن العالمي بيج رامي أعطى مثال لكل الشباب المصري والعربي في المثابرة والصبر وقوة الإيمان، ونجح في تحقيق حلمه بعد مرور العديد من السنوات في المشاركة في بطولة مستر أولمبيا، والتي تعتبر أكبر بطولة دولية للمحترفين، واستمر في التدريبات رغم الظروف التي تمر بالعالم من جائحة كورونا، واصابته بهذا المرض اللعين إلا انه استمر في التدريبات، وشارك في آخر لحظة بدعوة من اللجنة العليا للبطولة بشكل استثنائي وكانت المفاجأة ظهوره بمستوى عالمي خلال البطولة واذهل العالم بقوة عضلاته وحقق حلم مصر والعرب.

وأعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته البالغة بحصول لاعب مصري محترف على اللقب العالمي لأول مره، وهذا الإنجاز يعطي رسالة لكل الشباب أن لا يأس مع الحياة وعلي كل الشباب أن يستمر في التدريبات لتحقيق حلمه مهما كانت الظروف المحيطة به، الف مبروك لابن مصر المحترف ممدوح السبيعي مع تمنيات أسرة كمال الأجسام المصرية والعربيه بالتفوق الدائم له خلال البطولات المقبله