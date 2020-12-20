ميسي يبلغ رقم الأسطورة بيليه بهدفه رقم 643 مع برشلونة

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EPA الضربة الرأسية التي حققت الهدف رقم 643 لليونيل ميسي

حقق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنجازاً جديداً بتسجيله 643 هدفاً مع فريق واحد، ومعادلة رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

وسجل ميسي هدفه في مباراة برشلونة وفالنسيا التي انتهت بالتعادل.

وسدّد ميسي (33 عاماً) برأسه مسجلاً الهدف في نهاية الشوط الأول، مباشرة بعد إضاعة ضربة جزاء أنقذها حارس مرمى فالنسيا جوم دومينيش.

وكان ميسي قد افتتح أهدافه مع برشلونة عام 2005 بتسجيله هدفاً ضد فريق ألباسيتي.

وكان بيليه، قد سجّل 643 هدفاً خلال 19 موسما في صفوف الفريق البرازيلي سانتوس بين عامي 1956 و1974.

لكنّ ميسي احتفل بإنجازه بصمت بعد عدم تمكن فريقه من التغلب على ضيفه فالنسيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل.

وستبقي نتيجة المباراة الفريق الكاتالوني، الفائز بالدوري الإسباني 26 مرة، في المركز الخامس في الترتيب، متخلفاً بثمان نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبخمس نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

وكان من المفترض أن يحقق برشلونة فوزه الثالث هذا الموسم بعد تقدمه بنتيجة 2- 1، وسيطرته مع تقدم الوقت على مجريات المباراة.

وتلقى فريق برشلونة الضربة الأولى، حين افتتح مدافع الفريق الضيف، مختار دياخابي التسجيل في الدقيقة 29. وسدّد دياخابي برأسه بعد أن ترك بلا مراقبة خلال تنفيذ ركلة ركنية.

بعدها دافع فريق فالنسيا جيداً عن مرماه، وشعر لاعبوه بالغضب بعد نيل برشلونة ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. ولجأ الحكم إلى الشاشة وأكد سقوط المهاجم أنطوان غريزمان أرضاً في منطقة الجزاء بعد أن دفعه لاعب فالنسيا خوسيه غايا.

وتصدى ميسي للركلة لكنّ حارس المرمى أنقذها ببراعة، وارتدت الكرة إلى ميسي ليسدد برأسه داخل مرمى دومينيش.

وسيطر برشلونة في الشوط الثاني واخترق أكثر من مرة خط الدفاع في فريق فالنسيا إلى أن تمكن مدافعه رونالد أراوخو من تسجيل إضافة الهدف الثاني.

وبذل رجال رونالد كومان ما في وسعهم لتسجيل هدف الاطمئنان، لكن مع زيادة الضغط، تعرضوا لهجمات فالنسيا المرتدة التي أدت في النهاية إلى هدف ماكسي غوميز القاتل.