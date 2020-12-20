شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتقدم بملف لمجلس الوزراء الأحد المقبل لإقامة الإنتخابات 31يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، ملفا سيتم تقديمه إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومجلس الوزراء الأحد المقبل، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى 31 يناير المقبل، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وتكليفاته للجنة الجديدة، وسيتضمن ملف الجبلاية خطة اللجنة لإجراء الانتخابات بجانب عواقب عدم إجرائها.

على صعيد متصل، أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، أنه لا يجوز أن يترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مؤكدًا أنه كلف من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتسيير أعمال الجبلاية لمدة شهرين، والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل 31 يناير المقبل، وعن إمكانية التواجد فى منصب المدير التنفيذى للجبلاية، أكد إن هذا المنصب ليس من طموحاته.

وأضاف مجاهد أنه تلقى رسالة تهنئة فور توليه مسئولية إدارة اتحاد الكرة، من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية السابقة، ومحمد فضل عضو اللجنة الذى كان أول المهنئين، لافتًا إلى إنه يرتبط بعلاقة طيبة مع جميع أفراد اللجنة السابقة، كما أكد على حسن العلاقة بين المهندس هانى أبو ريدة ومحمد فضل.

وأشار أحمد مجاهد إلى أنه لن يتم تغيير أى حرف فى اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية، وعن بند أحقية اللجنة الثلاثية فى رفض أو قبول أوراق المرشحين فى الانتخابات، قال رئيس اللجنة، إن هذا البند يوجد فى جميع اللوائح، لكن لا يمكن أن يتم رفض مرشح يحق له الترشيح، مؤكدًا أن دور اللجنة تصحيح الأخطاء.

وعن إمكانية الإطاحة بوليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أكد رئيس اللجنة الثلاثية إنه مستمر فى عمله، مع إجراء هيكلة جديدة فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة وتضم كل من حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الازمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم افريقيا قبل اتخاذ القرارات.