شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى شائعة وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا، منذ قليل، نفى خلاله شائعة وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس النادى التى انتشرت فى الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان كالتالى، "نفى اللواء مصطفى بكري الشائعات التي ترددت مؤخرا بوفاة شقيقه المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأكد بكري أن كل ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وأن شقيقه حالته مستقرة ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تأكد استمرار غياب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، عن المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام جازيل بطل تشاد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولن يجازف الجهاز الطبى بعودة اللاعب فى تلك المباراة فى ظل إصابته بالترقوة.

ومن المقرر أن يخضع محمد عبد الشافى خلال الساعات الجارية، لأشعة جديدة لتحديد مدى التئام الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض، وذلك خلال المرحلة الحالية، بعدما أدى عبد الشافى برنامجا خاصا لتجهيزه للعودة إلى تدريبات الفريق فى صالة الجيمانزيوم، إلا أن الجهاز الطبى رفض عودة اللاعب إلى المران الجماعى إلا بعد الخضوع لأشعة جديدة تحدد مدى التئام الكسر الذى تعرض له، بعدما تغيب عن الفريق منذ الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى مباراة الدور الثانى التى جمعت قطبى الكرة المصرية فى النسخة الماضية من منافسات بطولة الدورى الماضى، و

فيما حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، في مران الفريق الذى أقيم أمس، السبت، على الحديث مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الدوري بشكل مؤقت والتركيز في الاستعدادات لمواجهة بطل تشاد، وذلك بعدما تعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وتحدث باتشيكو مع لاعبي الزمالك حول ضرورة تحقيق أفضل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام بطل تشاد حتى تكون بداية الفريق بأفضل صورة في النسخة الحالية من دوري الأبطال الذى صعد الفريق إلى دور النهائي في نسخته الماضية قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الأهلي.