شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة.. أول ظهور لمصطفى واستبعاد مجدى وحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلى ريكاردو، قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الجونة غدا الاثنين فى ثالث جولات مسابقة الدورى المصرى ، القائمة شهدت تواجد الوافد الجديد أحمد مصطفى بعد اكتمال جاهزيته بجانب أحمد أيمن ظهير الفريق فيما غاب عنها عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى للاصابة ،وجاءت القائمة كالتالى :

حارس المرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. أحمد أيمن ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمود البدرى ، رضوان شريفى.

خط الوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، أرى بابل ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.