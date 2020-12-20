شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. كلمة سر مؤمن سليمان وراء فوز الزمالك على إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وتُعد نسخة بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2016، هى إحدى البطولات المميزة فى تاريخ نادى الزمالك وجماهيره، حيث أنهى الفريق مشواره بها وصيفًا بعد هزيمته فى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية من صن داونز الجنوب إفريقى، إلا أن هناك العديد من المباريات للفريق الأبيض فى هذه البطولة ومن بينها مباراة إنيمبا النيجيرى التى فاز بها الأبيض بهدف باسم مرسى من ضربة جزاء فى الجولة الأخيرة له فى المجموعة الثانية لدورى الأبطال، ليتأهل لنصف نهائى البطولة، وعن كواليس وتفاصيل هذه المباراة، يقول مؤمن سليمان، المدير الفنى للأبيض فى هذه المباراة، "كلمة السر فى الفوز على إنيمبا النظام، فلا يوجد فريق غير منظم يفوز ببطولة إفريقيا، ونحن لم نستعجل وهاجمنا من اليمين ومن اليسار ومن العمق وكنا مؤثرين، ولم نكن نرغب فى الاستعجال، لذلك لا يوجد أخطاء من المدافعين، وقاربت بين خطوط الفريق واللاعبين من بعضهم".

أضاف: "واجهت مشكلة بسبب الغيابات لأن دويدار كان هو احتياطى خط الدفاع الوحيد لسبع لاعبين، وكنت محتاج إلى تغييرات هجومية، فلاعبو خط الهجوم أدوا بمجهود رائع فكان لا بد من تغييرهم، ونزلت الإحماء مع اللاعبين وكان نفسى أنزل ألعب وأخبرت اللاعبين أننا محتاجين إلى الجماعية فى الأداء".

أما عن باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق، مُحرز هدف الفوز في هذه المباراة فيقول: "اخترت زاوية وسددت الكرة بقوة بدلا من التسديد فى وسط المرمى مثل مباراة الأهلى السابقة لها".