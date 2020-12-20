شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين أحمد مجاهد والعطار فى اتحاد الكرة للتنسيق للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خلال الوقت الحالي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية اجتماعا من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة بعد اسناد الاتحاد الدولى –فيفا- رئاسة اللجنة إلى أحمد مجاهد خلفاً لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.

وأكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كلف اللجنة بتسيير أعمال الجبلاية حتى 31 يناير 2021، مع التجهيز للدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة فى المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه لايجوز أن يحتفل اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه فى ظل عدم وجود مجلس إدارة منتخب.

وأضاف مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع سيف زاهر، أن اللجنة الثلاثية مكلفة بالعمل لمدة شهرين فقط، ومن ضمن مهمتها الدعوى للانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات فى هذا التوقيت تخالف بنود القانون المصرى الذى يلزم بإجراء الانتخابات لأى اتحاد ومنهم اتحاد الكرة بعد نهاية الدورة الأولمبية التى ستُلعب فى طوكيو خلال شهر يوليو 2021.

وتابع رئيس اللجنة الثلاثية، أنه سيعقد اجتماعًا مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الأسبوع المقبل، للحديث حول ملف الانتخابات، وكيف سيتم اجراءها بعد الرجوع للدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأردف أحمد مجاهد، أنه سيتم تقديم تقرير شامل للاتحاد الدولى عن وضع اتحاد الكرة، وعن السبب وراء اختياره لرئاسة اللجنة، قائلا: "من الطبيعى أن يبحثوا عن مصدر ثقة لهم، وصاحب خبرات، ويستطيع إدارة المرحلة، ولا يمكن أن يتم اختيار أى شخص لا يعرفون عنه شيئًا".