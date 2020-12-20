الخليج 365 يكشف سبب استبعاد وليد سليمان من رحلة النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن: غاب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن بعثة الفريق المسافرة إلى النيجر بطائرة خاصة لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إن غياب وليد سليمان عن رحلة النيجر بسبب آلام في صابونة الركبة. وأضاف أن الجهاز الفني فضَّل منح اللاعب الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام. وانضم وليد سليمان إلى قائمة الغائبين عن مواجهة بطل النيجر في ظل استبعاد الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة لإصابتهم بفيروس كورونا، بجانب كل من ناصر ماهر وجونيور أجايي وحسين الشحات ومروان محسن بداعي الإصابة.

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