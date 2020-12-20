مجاهد لمصراوي: نسير في طريقنا للحفاظ على حقوق "الشباب".. وأرفض نظرية المؤامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه يرفض نظرية المؤامرة، مضيفًا أنه ينتظر نتيجة التحقيقات للوقوف على مدى الخطأ أو التقصير فيما حدث للمنتخب الوطني للشباب.

وعادت بعثة المنتخب المصري للشباب من تونس، إلى القاهرة، بعد إعلان انسحابها من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال مجاهد: "أرفض نظرية المؤامرة فيما حدث لمنتخب الشباب، وننتظر نتيجة التحقيقات للوقوف على مدى الخطأ أو التقصير".

وتابع: "نسير في اتجاهنا نحو الحفاظ على حقوقنا لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".

جدير بالذكر أن منتخب مصر لم يشارك في مباراتي ليبيا وتونس بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفراعنة مما أدى لإصابة 14 لاعبًا.