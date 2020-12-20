إيجابية 17 لاعبًا.. اتحاد الكرة يعلن نتائج مسحات منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج المسحات الخاصة بالمنتخب الوطني للشباب، والتي أسفرت عن إيجابية 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى القاهرة مساء أمس السبت عائدة من تونس، بعد إعلان انسحابها من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

وفور وصول البعثة، أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية للاطمئنان على حالة الجميع.

وأثبتت المسحة الطبية إصابة 19 فردًا بينهم 17 لاعبًا بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم عزلهم في الفندق تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم، على أن يتم السماح للـ13 لاعبًا غير المصابين بمغادرة فندق العزل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لم يشارك في مباراتي ليبيا وتونس بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفراعنة مما أدى إلى إصابة 14 لاعبًا.