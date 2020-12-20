تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليل بالدروي الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على فريق ليل بالمباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين على ملعب بيار موروا في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم . لكرة القدم . ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان للمباراة بالتشكيل الأتي : حارس المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: ميتشل باكر – بريسنل كيمبيبي – ماركينيوس –كولين داجبا خط الوسط: رافينيا ألكانترا – لياندرو باريديس – ماركو فيراتي خط الهجوم: كيليان مبابي – مويس كين – أنخيل دي ماريا يدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ليل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 32 نقطة .

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