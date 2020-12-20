بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان وساسولو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان وساسولو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 20-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الايطالي.

ينقل البث المباشر لمواجهة “ميلان وساسولو” على قناة بي إن سبورتس 5، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 3 البرتغالية.

تقام مباراة مباراة ميلان وساسولو على استاد مابي، بإدارة من الحكم الايطالي “ماوريزيو مارياني”، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

لقد تلاشت بداية “ساسولو” الخاطفة في الدوري الايطالي هذا الموسم والتي قادتهم إلى احتلال المركزين الأول والثاني لعدة جولات، ليفوزا مؤخرًا مرة واحدة فقط في مبارياتهم الأربع السابقة، وتعادل في مباراتين وخسر مرة امام “الانتر”.

ويتواجد “ساسولو” في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المركز الثاني و8 نقاط عن الصدارة، وحافظ على نظافة شباكه في خمس من آخر سبع مباريات لهم في الدوري الايطالي ما يعني انهم فريق لا يستهان به، خاصة بالنظر إلى أنهم خسروا مباراة واحدة فقط خارج ملعبهم.

على الجانب الآخر، يدخل “ميلان” المباراة مهزوز الثقة فعلى الرغم من تفاديه الخسارة بصعوبة بالغة بتحقيق التعادل امام “جنوى” في الجولة الماضية الا ان هذا الأمر لم يعجب جماهيره خاصة وانه التعادل الثاني على التوالي في ظل التطلعات الحالية وهي تحقيق لقب الدوري الايطالي وان كان الحديث عن ذلك مبكرًا.

ومع ذلك، فإن ميلان يسير في مسيرة رائعة من تحطيم الأرقام القياسية والتي شهدت تسجيل هدفين او اكثر في 14 مباراة متتالية منهية بذلك رقمًا قياسيًا تم تسجيله سابقًا في عام 1948، كما وصلت زيارتهم لشباك الخصوم إلى المباراة 32 على التوالي كأطول سلسلة في تسجيل الاهداف عبر الدوريات الخمس الكبرى.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن “يوفنتوس” الذي حقق الفوز على “بارما” أمس لحساب الجولة الحالية، وبفارق نقطة ايضًا عن “الانتر” الذي سيلعب اليوم امام “سبيزيا”.

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ميلان – ساسولو

????️استاد مابي

????الدوري الايطالي (الجولة 13)

⌚تبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

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