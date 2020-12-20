شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المنيا يهنئ مركز شباب «البرجاية» بصعود فريق الكرة النسائية للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، مركز شباب قرية «البرجاية»، التابعة لمركز المنيا، لدعم فريق الكرة النسائية، وتهنئته بالصعود للدوري الممتاز.

ورافق رئيس مركز المنيا، الأستاذ هشام فايز، والمهندس حامد فخرى، نواب رئيس المركز، وكان في استقباله منتدى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ويحيى فاروق، رئيس مجلس إدارة مركز شباب «البرجاية».

وخلال اللقاء أكد رئيس مركز المنيا على سعادته البالغة بما حققه الفريق من إنجازات في الكرة النسائية، لكونه الفريق الوحيد على مستوى الصعيد، الذي يصعد للدوري الممتاز في الكرة النسائية للعب بدوري الأضواء ٢٠٢١ .

و هنأ رئيس مركز المنيا مجلس الإدارة وأعضاء الفريق، بهذا الإنجاز التاريخي متمنيا للفريق مزيد من التقدم والرقي وتحقيق نتائج تليق باسم المنيا في الدوري الممتاز، كما أكد سيادته على تقديم الدعم الكامل والمساندة للفريق، متمنيا حصول الفريق على مركز متقدم بالدوري الممتاز وتحقيق نتائج تليق باسم المنيا.

يشار أن مركز شباب البرجاية تأسس سنة ١٩٧٦، ويضم العديد من الأنشطة الرياضية، والثقافية والاجتماعية، والدينية وفرق العروض الرياضية، كرة القدم الرجال والذي يلعب في الدوري الممتاز «ب»، وفريق كرة القدم النسائية، الكشافة والمرشدات والجوالة، فريق كرة قدم ٩٩، والبراعم.

ويتكون فريق الكرة النسائية من ٢٥ لاعبة و٨ أعضاء بالجهاز الفني والإداري، وحصل الفريق على المركز الأول على مجموعة الصعيد من الجيزة لأسوان، بعدما حقق الفريق الفوز على جميع الفرق التي واجهها بدون دخول أي هدف داخل شباك الفريق.