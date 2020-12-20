شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية عينات 17 لاعبًا والمدير الفني وعامل المهمات بمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية الكابتن ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.
ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.
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