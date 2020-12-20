شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بيج رامى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا: هذا النصر لنا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، عن سعادته بلقبه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، حيث نشر فيديو خلال لحظة تتويجه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" هذا النصر لنا".

وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020.

وكتب بيج رامى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي".

شاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أولمبيا 2020، عبر موقع إنستجرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي "بيج رامى"، بجوار كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى.

وكان بيج رامى نشر مجموعة الصور التى ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وسرعان ما لاقى لاعب كمال الأجسام الذي يلعب باسم مصر في البطولة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على الأداء المشرف الذى ظهر به.