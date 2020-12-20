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شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي يهدى فوزه التاريخى ببطولة مستر أولمبيا للجماهير: هذا اللقب لكم أحبابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، فوزه التاريخي بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، ونشر صورة من تتويجه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم احبابي".
بيج رامي
وتابع :" شكراً لكم جميعاً من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائما وابداً ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله".. ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر .. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".
وكان بيج رامي، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020، فيما شاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أولمبيا 2020، عبر موقع إنستجرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي "بيج رامى"، بجوار كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى.
كما سبق ونشر بيج رامى مجموعة الصور التى ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وسرعان ما لاقى لاعب كمال الأجسام الذي يلعب باسم مصر في البطولة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على الأداء المشرف الذى ظهر به.
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