شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: شكرا لعائلتى بالقلعة الحمراء على الدعم الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادى الأهلى رسالة شكر لمسئولى القلعة الحمراء عبر حسابه على تويتر عقب حواره التليفزيونى مع قنادة النادى الاحمر قائلا : "شكرا جزيلا لأسامة حسنى على هذه المقابلة الرائعة وعمرو محب على الدعم الرائع، شكرا جزيلا لـ AlAhlyTV لهذا التقرير التلفزيوني! شكرا لعائلتى الأهلى".

وفى وقت سابق، أعربت "أنا يانكون"، زوجة ميشيل يانكون مدرب حراس النادى الأهلى، عن سعادتها بفوز النادى الأهلى بالثلاثية التاريخية، مشيرة أن ألفوز بالثلاث ألقاب كانت مفاجأة غير متوقعة وأنه شعور عظيم وشيء لا يصدق.

وأضافت خلال حوار مع قناة النادى الأهلى،: لا نواجه آى متاعب أو مشاكل فى القاهرة، وعلاقتنا بالجميع ممتازة، والقاهرة مختلفة عن بلادنا ودائما نشعر بها بألفضول.

وتابعت: تعلمنا كلمات باللغة العربية، مثل السلام عليكم، لا إله إلا الله، وصباح ألفل، صباح الخير، مضيفة: نحب جميع الأطباق المصرية مثل ألفول والطعمية وجميع أنواع الخبز، وأعشق الأكلات المصرية.

واستطردت: حب جماهير الأهلى لنا فى كل مكان نتجول به لا يصدق، وهو جمهور عظيم، ومذهل وداعم لفريقه طوال الوقت.

وفى نفس الإطار، قالت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون، إنها تريد الإقامة فى مصر ولا تريد العودة، مشيرة أن الطقس فى مصر رائع، وأن المصريين طيبين، مشيرة أنها تعلمت بعض الكلمات العربية، مثل مساء ألفل وسلام عليكم، والحمد لله، وشكرا، وألف شكر، وأزيك، وغيرها من الكلمات.

وتابعت: أحببت الأكل المصرى كثيرا مثل ألفول والطعمية والعيش المصرى والملوخية، مضيفة: جماهير الأهلى مختلفين ويحبون النادى كثيرا.

وعن لاعبى الأهلى، قالت: الشنأوى وحش ويعلم جيدا مإذا يفعل، وهو قائد يمتلك روح القيادة داخل الملعب ويجيد التعامل مع اللاعبين.

شكرا جزيلا للكابتن أسامة حسنى على هذه المقابلة الرائعة والكابتن عمرو محب على الدعم الرائع. شكرا جزيلا ل AlAhlyTV لهذا التقرير التلفزيوني! شكرا لعائلتى الأهلي