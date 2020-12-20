شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات كورونا لجميع موظفى اتحاد الكرة وغلق المقر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري مسئولو اتحاد الكرة مسحات كورونا على جميع موظفي اتحاد الكرة اليوم، مع غلق المقر وتأجيل العمل لحين الاطمئنان على سلامة جميع الموظفين، على أن يتم تنسيق العمل بعد معرفة حالة كل موظف.
وشهد اتحاد الكرة، الأيام الماضية إصابات كثيرة ضربت عدد من موظفي الجبلاية، وإداري المنتخبات الوطنية ليتم غلق المقر الخميس الماضي مع تعقيم المبني بالكامل ، و إجراء مسحات اليوم.
فى سياق متصل، قررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كل من حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الازمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم افريقيا قبل اتخاذ القرارات واعلانها.
ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء أمس السبت إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.
وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
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