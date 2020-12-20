شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سعيدة للأهلاوية عن كريم نيدفيد وجونيور أجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، بشرى سعيدة لجماهير ناديه بشأن تحسن حالة كريم نيدفيد وجونيور أجايى لاعبا الفريق، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كريم نيدفيد بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة للعودة للملاعب والجميل أنه لم يشعر بأى تعب فى الركبة مثلما كان الأمر فى كل مرة، ويتبقى له المشاركة الجماعية فى التدريبات ونأمل أن يخوضها بنجاح شديد".

وأضاف سيد عبد الحفيظ، "أجايى تحسنت حالته بشكل كبير وتم استشارة أطباء فى ألمانيا وإسبانيا قالوا بلاش تدخل جراحى وبالتالى فترة غيابه عن الملاعب سوف تقل ويعود سريعاً بإذن الله".

وعن رحيل بادجى عن الأهلى علق سيد عبد الحفيظ : "معنديش معلومة عن هذا الملف، القصة عند أمير توفيق وأعلم أن هناك اتفاق مادى بين الأهلى واللاعب على طريقة رحيل معينة".

وعن جيرالدو قال مدير الكرة بالأهلى: "تلقينا عرض برازيلى للتعاقد معه منذ شهر وحال ارتباط الأهلى بمباريات أفريقية وقتها وغلق باب القيد فى البرازيل فى 17 أكتوبر دون اتمام الصفقة، وسنقيم الأمور فى يناير لأنه فى حالة تعاقدنا مع أى لاعب أجنبى سيكون على حساب أحد اللاعبين المتواجدين، والعرض البرازيلى مازال قائم واللاعب لم يرفض الرحيل مثلما تردد، ولم يصلنا أى عرض من أول أغسطس الأنجولى حتى الآن ".

وعن ناصر ماهر قال سيد عبد الحفيظ: "سيتم عرضه على طبيب متخصص فى الكتف بعد ساعتين وسيحدد هل يكمل برنامجه التأهيلى ويعود للملاعب بعد أسبوعين أم يضطر لإجراء جراحة".

وعن عمار حمدى قال مدير الكرة بالأهلى: "إعارته للاتحاد السكندرى موسمين ولكنها إعارة مشروطة وتفاصيلها مع أمير توفيق ".

وتطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري والتي تأتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

ووتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.

ووفر مسئولو الأهلي طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذي يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الأجراءات الاحترازية بصرامة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخرا من ناحية آخري.