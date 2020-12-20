شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يوثق وصلة استعراض مهارات بين محمد بركات ومحمد شوقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، على توثيق وصلة استعراض مهارات بين الثنائى، محمد بركات ومحمد شوقى، زميليه السابقين فى القلعة الحمراء، وقام الصخرة بتصوير فيديو للثنائى خلال قيامهما باستعراض المهارات الكروية، وكان الثلاثى قد اجتمع مؤخراً ونشروا صورة جمعتهم بعصام الحضرى جارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

فى سياق آخر، يرى وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال افريقيا ستثقل خبرات الجيل الحالي لأنه غالبيته لم يتوج بالبطولة من قبل بخلاف وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة.

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي، إن انضمام بدر بانون قرار مميز ومن أفضل المدافعين في القارة الأفريقية وتعجبني قدراته وعنده حلول بطوله الفارع أنه يسجل برأسه ولو سجل من الكرات العالية سيكون مفتاح من مفاتيح فوز الأهلي بخلاف أنه رفع روح المنافسة بين المدافعين".

وشدد على أن المقارنة بين موسيماني وفايلر ظالمة لأن الأول لم يكمل إلا شهرين بخلاف أنه لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من اللاعبين الذين دعموا صفوف الأهلي، ولكن بداية موسيماني أفضل من فايلر لأنه حقق بطولة أفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ 7 سنين ودخل قلوب جمهور الأهلي مبكر للغاية.

وأوضح: محمد الشناوي من بعد مشاركته في كاس العالم 2018 وهو في قمة تركيزه ومركز في أداء دوره وواجبات مركزه.

وتابع: "بحس أن علي معلول مولود جوه الأهلي وقائد في فريق الأهلي بدون شارة ووليد سليمان من أهم الناس في جيلنا ومخدش حقه وادى للأهلي بإخلاص كبير وبحترم أدائه وروحه ولو لعب 50 أو 60 دقيقة بيكون أفضل لاعب في الفريق".

وأضاف: "عماد متعب من أعظم المهاجمين في تاريخ مصر وبعتبره تاني أفضل مهاجم في تاريخ مصر بعد حسام حسن".